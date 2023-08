Tamberi leggendario: medaglia d'oro storica nel salto in alto ai Mondiali!

BUDAPEST (Ungheria) - Ai mondiali di atletica in scena a Budapest è la grande serata di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto e l'azzurro non ha tradito: medaglia d'oro! Battuti JuVaughn Harrison e Barshim .

La gara di Tamberi

La medaglia d'oro a Tokyo comincia la sua gara dai 2.25 mancando il 1° salto (come Barshim) ma rimediando al 2° a differenza del connazionale Marco Fassinotti eliminato dopo il 3° errore. Si sale a 2.29 dove Barshim passa al primo salto e Tamberi lo emula. L'asticella si alza 2.33 e dove Barshin, Harrison e Tamberi passano al primo tentativo.

Si gioca per la medaglia con l'asta a 2.36 e Tamberi c'è subito al primo tentativo a differenza di Barshim che sbaglia anche il 2° ed il 3° dicendo addio al sogno dell'oro mentre lo statunitense Harrison si conferma in forma passando anche lui il 2.36 portandosi alle spalle dell'italiano. Potye e Zayas non riescono a passare il 2.36 e quindi è minimo medaglia d'argento per Tamberi e bronzo per Barshim.

Si lotta per l'oro, asta a 2.38 con la lotta a due JuVaughn Harrison e Gimbo Tamberi. Entrambi sbagliano al 1° tentativo e anche al 2° tenativo. Ultimo tentativo per l'americano che sbaglia e regala l'oro all'azzurro! Tamberi, dopo l'esultanza, prova anche ai 2.40 senza riuscire a saltare ma la maledizione dei mondiali è stata sconfitta...