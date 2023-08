Mondiali atletica, Tortu e Desalu eliminati nelle batterie dei 200 metri

Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le semifinali dei Mondiali di atletica di Budapest . Il 25enne milanese, tesserato Fiamme Gialle , conclude la sesta batteria al quarto posto in 20"46; mentre il 29enne di Casalmaggiore , anche lui delle Fiamme Gialle, conclude la prima serie al sesto posto in 20"49 (suo miglior crono stagionale).

Tortu: "Avrei dovuto fare molto meglio"

Entrambi gli azzurri, insieme d'oro nella 4x100 olimpica di Tokyo2020, restano fuori dal lotto dei 24 ammessi alle semifinali per pochi centesimi. L'ultimo dei qualificati, infatti, è il brasiliano Renan Correa con il tempo di 20"44. Filippo Tortu non ha nascosto la propria delusione: "Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito molto forte ed era quella la mia intenzione. Purtroppo, non è andata così. Ho sbagliato la curva e poi nel finale è difficile fare 'miracoli'. È stato un anno complicato, nel quale non sono riuscito a trovare la continuità. Ora c'è la staffetta ed è una bella occasione per rifarmi: dovrò fare meglio di oggi ed essere bravo a riprendermi".