Mondiali atletica, Jacobs: "Staffetta? Sono molto fiducioso"

"Sono veramente contento di rientrare a far parte di questo super gruppo. Era da Tokyo che non prendevo parte a una staffetta, sicuramente non per mia volontà ma per tanti problemi che ci sono stati". Così Marcell Jacobs ai microfoni di SkySport24 in vista della staffetta 4x100 in programma domani ai Mondiali di Atletica di Budapest.