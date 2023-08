Mondiali, Jacobs e Tortu: la staffetta dell'orgoglio

C i sono quelli che nella vita hanno sempre un piano di riserva, un piano B. E poi c’è Filippo Di Mulo , che li invidia molto. Lui, il professore responsabile della velocità azzurra, quando prepara la 4x100 da mandare in pista a rappresentare l’Italia non può accontentarsi di avere una sola alternativa. Non si tratta solo di tenere pronti i rimpiazzi, ma anche di prevedere come rimescolare l’intero quartetto se necessario. «Ho le idee chiare – assicura Di Mulo – Sono pronti il piano A e quello B, anche C e D, però voglio vedere gli atleti scaldarsi e poi decideremo». La fase di riscaldamento precede l’ingresso in pista. A quel punto i giochi sono fatti… Non proprio. Lo sanno bene gli azzurri che a Chorzow, agli Europei a squadre, si sono trovati a dover far fronte all’infortunio di Fausto Desalu a pochi minuti dal via. Lì Di Mulo ha inserito l’esordiente Marco Ricci , per un quartetto inedito ( Patta-Ceccarelli-Ricci-Tortu ) che vedeva debuttare nella 4x100 anche Samuele Ceccarelli .

L’impiego del campione europeo dei 60 indoor è uno dei crucci azzurri: un partente come lui sarebbe perfetto per la prima frazione, se non fosse che Ceccarelli (attualmente) non è predisposto per correre la curva. Per la prima frazione c’è quindi la garanzia olimpica di Lorenzo Patta oppure, come accaduto a fine luglio a Grosseto, in avvio Di Mulo potrebbe schierare Roberto Rigali. In Toscana Patta era slittato in terza frazione, con Tortu in seconda e Ceccarelli in quarta e tutti insieme erano riusciti a centrare il pass per Budapest correndo in 38”04. Un tempo del genere di solito vale l’accesso alla finale: un anno fa a Eugene il Brasile venne ripescato con 38”41.

Italia 4x100, il ritorno di Jacobs

Rispetto alla gara di Grosseto l’Italia potrà contare sull’innesto di Marcell Jacobs, l’unica certezza del professor Di Mulo, che senza svelare la formazione ha però anticipato che il campione olimpico ci sarà e che correrà la seconda frazione. Il poliziotto bresciano tornerà così a correre la staffetta in maglia azzurra a due anni dal trionfo di Tokyo: «E devo dire che la staffetta mi è mancata parecchio – assicura Jacobs – Mi è mancato il gruppo, stare insieme. Stiamo lavorando bene e in questi due giorni ho provato i cambi». Con il rientro di Jacobs che scenari si profilano? Quello più semplice e suggestivo è riproporre tale e quale il quartetto di Tokyo: Patta-Jacobs-Desalu-Tortu.

Le varianti però non mancano: volendo dare spazio a Ceccarelli si potrebbe immaginare la formazione di Grosseto lasciando fuori Tortu. Né lui né Desalu hanno brillato nei 200, venendo eliminati al primo turno. «Sono molto deluso e amareggiato – sottolinea Tortu – In queste ore mi è servita la vicinanza della squadra e ora l’obiettivo è andare in finale. Medaglie? Almeno cinque o sei squadre sembrano davanti a noi, dagli Stati Uniti alla Giamaica, dal Canada campione in carica a Gran Bretagna e Giappone, ma andremo in pista per lasciarne dietro quante più possibile». Fuori tutti gli azzurri dalle finali di 100 e 200, l’Italia vuole ritrovare il proprio sprint con la 4x100, una specialità in cui conta la velocità dei singoli frazionisti, ma conta ancor più non combinare pasticci nei passaggi del testimone. In quel tubo di metallo, che passa veloce di mano in mano, c’è il senso di una squadra.