Italia, splendido argento nella staffetta 4x100! Dietro solo agli Usa

BUDAPEST (Ungheria) - Entrata in finale con il miglior tempo e la prima prestazione globale dell'anno, la 4x100 italiana conquista la medaglia d'argento ai Mondiali di Budapest.

Rigali, Jacobs, Patta e Tortu - con il tempo di 37''62 - si arredono soltanto agli Stati Uniti, che hanno chiuso in 37''38, medaglia di bronzo alla Giamaica con 37''76.

Jacobs-Tortu, la staffetta dell'orgoglio

Quarta la 4x100 femminile

Il quartetto dell'Italia composto da Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavesi si è piazzato al quarto posto nella finale della staffetta 4x100 donne dei Mondiali di Budapest con il tempo di 42''49. Oro agli Stati Uniti in 41''03, argento alla Giamaica in 41''21 e bronzo alla Gran Bretagna in 41''97.