Atletica, Italia settima nella staffetta maschile e femminile 4x400

L' Italia ha chiuso al settimo posto la finale della staffetta maschile 4x400 dei Mondiali di atletica di Budapest . Il quartetto azzurro, con Riccardo Meli , inserito in seconda frazione al posto di Alessandro Sibilio rispetto a ieri, e con Edoardo Scotti (in prima), Lorenzo Benati (in terza) e Davide Re (in ultima) ha chiuso la gara in 3'01"23. Sarebbe in realtà l'ottavo tempo della gara, ma il team della Botswana è stato successivamente. squalificato. Oro per gli Usa , argento per la Francia , bronzo per la Gran Bretagna .

Staffetta femminile, Italia settima

Per quanto riguarda la staffetta femminile 4x400 l'Italia anche in questo caso chiude al settimo posto. Il quartetto azzurro, con Anna Polinari, inserita in seconda frazione al posto di Ayomide Folorunso rispetto a ieri, e con Alice Mangione (in prima), Alessandra Bonora (in terza) e Giancarla Trevisan (in quarta), ha chiuso la gara in 3'24"98. Oro per l'Olanda, arrivato allo sprint finale. Argento per la Jamaica. Bronzo per la Gran Bretagna. Gli azzurri chiudono l'esperienza al Mondiale raccogliendo dunque quattro medaglie (un oro, due argenti e un bronzo) e tredici piazzamenti tra i migliori otto. Budapest chiude i battenti e passa il testimone a Tokyo.