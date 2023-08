Jacobs fissa gli obiettivi: "Voglio l'oro olimpico a Parigi"

È un fiume in piena Marcell Jacobs . Il velocista azzurro ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset durante la quale ha tracciato un bilancio sui campionati del Mondo di Budapest appena conclusi: “Sono contentissimo di essere tornato a correre. La cosa che mi è mancata di più è stata proprio gareggiare perché alla fine il miglior allenamento è la gara, tutto quello che in questi ultimi mesi non riuscito a vivere. Sono molto contento di questi campionati del Mondo perché ho ritrovato me stesso e questa forse era la parte più importante”.

Ritrovare la forma fisica e lo sprint dell'Olimpiade che lo hanno portato all'oro non sarà semplice ma il 28enne di Desenzano del Garda è fiducioso: “Non ritornerò il Marcell di Tokyo ma posso tornare a essere molto meglio. Credo che quello sia stato un anno in cui è andato tutto veramente bene, ma si poteva anche fare tanto altro. Quindi io sono dell’idea che tornerò molto più forte di quello che sono stato a Tokyo. Sicuramente Tokyo mi ha cambiato. Mi ha dato molte più responsabilità, io sono arrivato a Tokyo come un outsider, uno che poteva correre forte e arrivare in finale ma dopo che vinci è normale che tutti si aspettano tanto da me. Ma io sono il primo che si aspetta tanto da me stesso”.

Jacobs punta Parigi 2024

Sui prossimi obiettivi rivela: “Il mio obiettivo è quello di arrivare a Parigi l’anno prossimo da campione olimpico e voglio andarmene da Parigi da campione olimpico nuovamente. Se arrivare al massimo della forma quando più conta significa perdere tutte le gare prima di un campionato del mondo o di un’Olimpiade io sono disposto a perdere tutte le gare prima di un campionato del mondo o di un’Olimpiade per vincere quelle competizioni”.