Atletica, Jacobs 3° a Zagabria: niente pass per Parigi

ZAGABRIA (Croazia) - Terza giornata del meeting di Zagabria con Marcell Jacobs che chiude al 3° posto con il tempo di 10.08 in quella che è stata la sua miglior gara dell'anno.

Jacobs non è partito molto bene ma, malgrado un metro di vento contro, è riuscito ad uscire negli ultimi 50 metri beffato di un decimo di secondo (10.07) dal jamaicano Oblique Seville (2°, quarto ai Mondiali di Budapest). Vittoria per il kenyota Ferdinand Omanyala in 9.95.

Il velocista azzurro, dopo esser stato eliminato in semifinale ai Mondiale di Budapest (10.15), ha cercato di migliorarsi riuscendoci. Peccato che questa è stata l'ultima tappa del World Continental Tour (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), inoltre se Marcell fosse riuscito scendere sotto i 10" avrebbe realizzato il tempo minimo per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Missione rimandata alla prossima stagione.