Atletica, Duplantis firma nuovo record mondiale con l'asta

In una giornata in cui già nei 5000 metri femminili si era registrato un nuovo primato grazie all'etiope Gudaf Tsegay, il fuoriclasse svedese salta a 6,23, migliorando di un centimetro il suo precedente primato fissato lo scorso 25 febbraio a Clermont-Ferrand. Un record, fra l'altro, centrato al primo tentativo dopo aver saltato a 5,62, 5,82 e 6,02.

Folorunso sesta nei 400 ostacoli

Sesto posto di Ayomode Folorunso nei 400 ostacoli nella seconda serata delle finali della Wanda Diamond League. L'azzurra primatista italiana ha chiuso ancora una volta su tempi di eccellenza, in 54.68, con il consueto ottimo finale, nella gara vinta dalla campionessa mondiale Femke Bol in 51.98, record del meeting, terza prestazione europea di sempre (sue le prime due) e decima assoluta al mondo. Dall'ottava corsia, l'azzurra ha ben tenuto nella prima parte di gara, riuscendo a chiudere con la caratteristica facilità di azione gli ultimi venticinque metri del rettilineo, confermando nella top-class mondiale della specialità il piazzamento ottenuto nella finale dei campionati del mondo. Dietro la Bol, al terzo Diamond Trophy consecutivo, la statunitense argento mondiale Shamier Little (53.45) e la giamaicana Rushell Clayton (53.56), fotocopia del podio mondiale di Budapest. Con l'ennesima gara di altissimo livello, e l'undicesimo crono della carriera (ottava prestazione stagionale), per l'azzurra delele Fiamme Oro il 2023 si conclude con l'ingresso, a pieno merito e titolo, nell'élite mondiale della specialità.