Jacobs, addio allo storico allenatore? La mossa per le Olimpiadi di Parigi

Marcell Jacobs e Paolo Camossi sono a un passo dal divorzio. Non c'è ancora l'ufficialità ma, secondo quanto apprende LaPresse, trovano conferme i rumors circolati durante le finali di Diamond League a Eugene secondo cui l'azzurro, campione olimpico dei 100 metri, starebbe pensando di separarsi dal suo storico allenatore.

Un cambio di rotta, quindi, in vista dell'appuntamento più importante del quadriennio, le Olimpiadi di Parigi 2024, in cui lo sprinter italiano dovrà difendere l'oro conquistato a Tokyo. Un exploit cui ha fatto seguito il trionfo agli Europei di Monaco, prima di un brusco stop causato dai problemi fisici che non hanno più consentito a Jacobs di esprimersi ai massimi livelli.