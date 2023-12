Europei di Atletica a Roma: con Gimbo e Jacobs si sogna

Le stelle dell’atletica sono pronte a illuminare la Capitale. Tra sei mesi esatti partono ufficialmente i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico, cinquanta anni dopo l’ultima edizione ospitata dalla Città Eterna nel 1974. Sarà molto più di un antipasto olimpico, perché i migliori atleti italiani ed europei non intendono perdersi l’appuntamento con il grande evento internazionale che tornerà finalmente in Italia e precederà di cinquanta giorni l’inizio delle gare di atletica a Parigi. Vincere a Roma e festeggiare insieme al pubblico di casa per preparare al meglio alle Olimpiadi. È l’obiettivo che unisce la squadra azzurra in vista degli Europei, un’occasione irripetibile che tutti vorrebbero sfruttare, a partire da campioni affermati come Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, fino ai giovani talenti del salto in lungo Larissa Iapichino e Mattia Furlani.