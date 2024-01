Tamberi e la "strana" richiesta a Bagnaia: "Pecco, insegnami a..."

Siparietto social tra i due campioni del mondo Gimbo Tamberi e Pecco Bagnaia. L'altista italiano - medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e primatista a Budapest 2023 - si è "appellato" al pilota della Ducati durante la sessione di allenamento pubblicata sul proprio profilo Instagram, affinché gli insegni alcune specialità che farebbero comodo non solo in pista ma anche nel Salto in alto.