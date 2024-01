Atletica sotto shock: muore a 29 anni l’ex campione del mondo di salto con l’asta

Lutto nel mondo dell'atletica. Il canadese Shawn Barber , ex campione del mondo di salto con l'asta, è morto all'età di 29 anni nella sua casa in Texas : l'annuncio è arrivato direttamente dal suo agente. Shawn Barber a soli 21 anni aveva vinto il titolo mondiale nel 2015 a Pechino , superando i 5,90 m e nello stesso anno aveva conquistato la sua altra grande corona internazionale ai Giochi panamericani di Toronto .

Barber, il messaggio dell'agente

Attraverso un messaggio Instagram il suo agente Paul Doyle ha annunciato la morte dell'atleta canadese, senza fornire dettagli sulle circostanze della sua scomparsa: "Un amico che non dimenticheremo mai. Shawn Barber è morto". Shawn, ancora detentore del record canadese indoor a 6 metri e all'aperto a 5,93 m, è stato anche finalista olimpico a Rio 2016. L'ex campione del mondo di salto con l'asta aveva diversi problemi di salute da tempo e le sue condizioni nell'ultimo periodo si erano aggravate. Barber negli anni passati aveva dovuto lottare con problemi psicologici che lo hanno portato al ritiro nel 2020. Nello stesso anno fu trovato positivo alla cocaina durante un controllo effettuato agli atleti canadesi: in quel caso la sanzione fu solo un'ammonizione in quanto fu ritenuta credibile l'ipotesi di non intenzionalità da parte dell'atleta.