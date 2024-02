Si chiude in bagno e manda il sosia all'antidoping: l'incredibile stratagemma

Michael Saruni è stato squalificato per 4 anni. Il mezzofondista keniano, 28 anni, detentore del record del mondo nei 600 metri indoor è stato protagonista di un gesto tanto fantasioso quanto nocivo per la sua carriera risalente ai Campionati del Mondo del 2022. L'autorità anti-doping del Kenya (ADAK) ha riportato che Saruni aveva escogitato un piano per non sostenere il test antidoping: si era chiuso in bagno dove precedentemente era entrato con un altro uomo con cui si era scambiato i vestiti e dandogli gli indumenti da gara per fare il test. Uno dei funzionari aveva avuto dei sospetti al momento del contratto: "Non sembrava assolutamente nessuno che avesse concluso da poco una corsa così faticosa" .