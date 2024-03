Furlani da sogno, è argento al Mondiale Indoor: "Incredibile"

Furlani: "Medaglia pazzesca"

"In una gara alle 10 del mattino, col campione olimpico e mondiale, arrivare a medaglia è pazzesco, un sogno, il frutto del tanto lavoro fatto in queste settimane. Bisogna proseguire su questa strada. Da Budapest ho acquisito molta esperienza in questi mesi, con queste gare importanti.Fa piacere aver raggiunto un risultato del genere, con tutto il lavoro che abbiamo svolto, è incredibile: l'ho sognato ma raggiungerlo è un'altra cosa - aggiunge - Ringrazio mia mamma, è lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato. Dedico questa medagli a chiunque mi abbia sostenuto e ha lavorato per il mio percorso, a me stesso per tutto quello che ci ho messo per arrivare dove sono adesso. Ma è la prima tappa di un lungo percorso, bisogna stare coi piedi per terra perché c'è tanto da lavorare".