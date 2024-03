Acea Run Rome The Marathon, il Sindaco Gualtieri: “Roma città dei grandi eventi’

Presentata ai Mercati di Traiano l’Acea Run Rome The Marathon, l’evento sportivo partecipato più grande nella storia d’Italia . Si corre questa domenica 17 marzo, partenza 8.30, dai Fori Imperiali davanti al Colosseo. A Roma al via oltre 19mila iscritti alla sola maratona e un totale di oltre 40mila persone che correranno anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri.

E’ la maratona dei quattro record: primato di iscritti per una maratona italiana, record di partecipanti stranieri, ben oltre i 10mila, il record di Pacer ufficiali gara, ben 200 di cui oltre 100 stranieri da 15 nazioni e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, che sono stati 5 a Roma e oltre 30 in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada compresi. Presente il Sindaco Roberto Gualtieri: “Roma si conferma la città dei grandi eventi dentro l’importante processo di trasformazione avviato da mesi che porterà cambiamenti strutturali anche in vista del prossimo Giubileo. Con i tanti cantieri aperti stiamo lavorando senza sosta, per far diventare Roma ancora più “bella”. Nonostante questo, scommettiamo sulle grandi manifestazioni culturali e sportive, i grandi eventi cittadini che sono un’importante opportunità per la nostra città. Roma è pronta ad accogliere questo grande evento sportivo e siamo orgogliosi di viverlo insieme agli oltre 40 mila partecipanti”.

Tra gli ospiti anche l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: “Con oltre 19mila iscritti l'Acea Run Rome The Marathon è l'evento sportivo più partecipato in assoluto in Italia. È un appuntamento sportivo che nel suo complesso conta 4mila partecipanti alla staffetta, 20mila alla Fun Run, 40mila partecipanti totali e un clamoroso raddoppio delle organizzazioni no profit impegnate nella staffetta: passate dalle 12 dello scorso anno a 25. La Maratona della Capitale d'Italia è l'unica Maratona in cui gli atleti corrono nella storia. Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant'Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Un grande evento sportivo che arricchisce l’offerta turistica cittadina. Un motivo per venire una volta ancora a Roma o pernottare un giorno in più. Ma anche una grande giornata di sport per la città, per migliaia di famiglie che correranno la gara non competitiva".

L’Acea Run Rome The Marathon dei record è organizzata per la quarta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, tante le novità in programma di una rassegna che sta riscuotendo grande successo internazionale. Nel progetto una forte attenzione alla sostenibilità insieme al partner Circularity e ideata la Rome Running Week con diversi appuntamenti per 9 giorni tra i quali il convegno del giorno 13 con Università Sapienza e venerdì e sabato Expo Village presso il Palazzo dei Congressi Eur. Forte l’intesa con Athletica Vaticana, domenica quattro team alla staffetta correranno con il testimone firmato da Papa Francesco.

Così Alessandro Giacomini Managing Director Infront Italy: “40mila iscritti totali, di cui più di 10.000 provenienti dall’estero in rappresentanza di 110 nazioni, un dato estremamente rilevante se si pensa all’indotto anche turistico che un evento del genere porta alla Città di Roma. Quest’anno avremo 32 sponsor, 10 dei quali si affacciano alla loro prima edizione, un’area espositiva ancora più grande rispetto allo scorso anno e 64 realtà presenti, tra sponsor, partner e charity. Ed è proprio la parte di progetti solidali che mi interessa sottolineare, con numerose Organizzazioni No Profit a partecipare al progetto staffetta, che cresce ogni anno e che aiuta a farsi portavoce e a raccogliere fondi per importanti cause”.



Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio: “Come marketing e comunicazione negli ultimi quattro anni siamo stati attenti a qualsiasi dettaglio, una infinità di dettagli che stanno portando grandi risultati come immaginavamo. Siamo già proiettati anche all’edizione 2025, quella del trentennale che sarà ancora più bella”.

Nicola Ferrante - Presidente di Italia Marathon Club: “Ringrazio gli oltre 2500 volontari sul percorso, vera anima della maratona, tante le collaborazioni con associazioni di volontariato e organizzazioni no profit per il progetto Charity. Il mio ringraziamento va a tutti, in particolare agli uffici tecnici di Roma Capitale, alla Polizia Municipale, a Esercito, Guardia di Finanza e Aeronautica Militare, Polizia di Stato e Carabinieri che tutti in sinergia rendono possibile la maratona”.