La Wizz Air Milano Marathon su Sky e Now

TORINO - Sky Sport è il broadcaster ufficiale che seguirà la Wizz Air Milano Marathon su Sky Sport Arena e in streaming su Now. Dal centralissimo studio Sky di Piazza Duomo, condotto da Federica Frola, sarà possibile vivere tutta l’atmosfera della giornata con news in diretta e aggiornamenti pre gara insieme a tanti ospiti. La telecronaca, live dal posto, sarà affidata a Nicola Roggero mentre il commento tecnico sarà di Stefano Baldini e Lucilla Andreucci. Inoltre, uno studio di Sky Sport 24 dedicherà ampie finestre alle attività del Milano Running Festival che precederanno l’evento del 7 aprile: news, interviste e tutto l’entusiasmo e l’atmosfera degli atleti e delle famiglie della “Family Run” dal villaggio all’interno del MiCo.