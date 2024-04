“Premi in denaro per le medaglie d’oro olimpiche”: svolta storica, la cifra

Con una decisione che, in una sua nota, definisce "storica", ' World Athletics', ente mondiale della disciplina regina delle Olimpiadi, ha annunciato che diventerà la prima federazione internazionale ad assegnare premi in denaro ai Giochi Olimpici, "premiando finanziariamente gli atleti per aver raggiunto l'apice del successo sportivo", è scritto nel comunicato di WA. Tutto questo a partire dai Giochi di questa estate a Parigi.