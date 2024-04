"Si fermano e fanno vincere He Jie": indagine sulla mezza maratona di Pechino dopo il video-scandalo

Tanto grottesco quanto assurdo quanto successo a Pechino al termine della mezza maratona. Un episodio che non rispecchia assolutamente i valori dello sport e che infatti è finito sotto indagine . Il video virale della "imbarazzante" vittoria di He Jie ha fatto il giro del web e scatenato una pioggia di commenti negativi sui social con gli utenti che gridano allo scandalo sportivo.

Cosa è successo prima della vittoria di He Jie

Quanto accaduto è finito subito nell'occhio del ciclone, con il filmato, diventato subito virale, che mostra tre corridori africani rallentare alla soglia del traguardo, per lasciare il passo ad un altro corridore in gara, il 25enne cinese He Jie. Le movenze ed i gesti degli stessi atleti in gara, i due keniani Robert Keter e Willy Mnangat e dall'etiope Dejene Hailu, evidenziano un chiaro rallentamento di gruppo, replicando con le braccia quello che è sembrato a tutti gli effetti un "via libera" per il loro avversario He uscito vincitore della gara.

Le parole di He Jie e la decisione dell'Ufficio sportivo di Pechino

Queste le sue parole dopo aver tagliato il traguardo per primo: "Non avevo mai partecipato prima a una mezza maratona, ho voluto stabilire un record personale. Una sessione di allenamento in vista delle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024, in cui spero di mostrare la velocità cinese e di farla vedere al mondo". Parole che sviano completamente dallo "scandalo" purtroppo centrale nella maratona, su cui l'Ufficio sportivo di Pechino e l'organizzatore dell'evento, il Beijing Sports Competition Management and International Exchange Center, hanno riferito che sono state avviate indagini.