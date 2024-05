Jacobs porta l'Italia a Parigi: "Voglio il bis, anche in staffetta"

From Paradise to Paris. Era il cartellone che mostravano le prime due squadre classificate nella prima delle due giornate della World Relays, in programma a Nassau (Bahamas). Significava standard per le prossime Olimpiadi. L’Italia l’ha esibito per tre volte: 4x100 uomini, 4x400 donne e uomini. Rimandate la 4x100 donne e la 4x400 mista. Dopo il primo round (il secondo si è consumato nella notte) il professor Filippo Di Mulo, vero e proprio guru della velocità e delle staffette azzurre può essere abbastanza contento del suo lavoro; lo scopo, beninteso è presentale tutte e cinque allo Stade de France di Parigi. C’era molta attesa per i moschettieri azzurri della staffetta veloce, campioni olimpici in carica e vice campioni del mondo nove mesi fa a Budapest. L’Italia ha schierato lo stesso quartetto visto in Ungheria, con Roberto Rigali in prima frazione che ha vinto il ballottaggio con Lorenzo Simonelli (acciaccato), il resto della formazione è ormai una sorta di Dream Team dello sprint: Jacobs in seconda, «pare non sia mai andato via dall’Italia», dichiarazione del dt Antonio La Torre, dopo averlo visto lavorare con gli altri velocisti, poi Lorenzo Patta, sardo di poche parole e poche gare, il tipico esempio di dove lo sistemi (corsia), fa più del dovuto (pare abbia corso con un paio di scarpe prestategli da una ragazza della nazionale...). Lo piazzi in prima e schizza via senza problemi di sorta, lo metti in terza, come nelle ultime uscite, disegna una curva da duecentista, che non è. Poi Filippo Tortu. Il ragazzo che si trasforma quando corre con il testimone in mano.