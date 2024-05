Marcell Jacobs, l'esame Ostrava per alzare il livello

A Rieti l’hanno visto in pochi. La cittadina laziale, luogo dove Jacobs&Company trascorreranno l’estate, coccolati dagli abitanti e dalla Municipalità, ha messo a disposizione degli atleti di tutto e di più. Marcell, per ora, i reatini l’hanno visto di striscio, di passaggio. Gli altri provenienti da Jacksonville (Florida) si sono già acquartierati da giorni, sono gli sprinter che fanno parte della colonia di Rana Reider, il guru statunitense che ben remunerato (non dalla federazione di atletica), dovrebbe riportare Marcell agli splendori del 2021. Il “nostro” a Rieti ha fatto una sorta di toccata e fuga, dopo aver visionato un appartamento, è volato a Monaco di Baviera, dove il “mago” Müller Wolfarth, che a suo tempo gestiva i muscoli dorati di Usain Bolt e della squadra di calcio del Bayern, lo ha “visionato” per quattro giorni. C’è chi ha avanzato illazioni sulle sue condizioni fisiche, ma lo stesso azzurro ha pensato bene di fugarle, spiccando il volo verso Ostrava, dove oggi alla 18,10 scenderà in pista nei 100 .

La preparazione di Jacobs in vista di Oslo

Sarà la sua terza uscita a livello individuale, oltre alle due in staffetta nella World Relays di Nassau all’inizio maggio. Nella prima, sulla pista della Florida dove Marcell si è allenato quotidianamente da novembre, ha stampato un 10”11, a Roma (18 maggio) nel Festival dello Sprint è sceso a 10”07. Niente di eccezionale, non è che gli altri pretendenti ai troni olimpici abbiano fatto per ora faville, anzi, i primi vagiti sono di livello non eccelso. In Europa solo l'inglese Jeremiah Azu è sceso sotto il muro dei 10” stampando un 9”97, a Eugene Christian Coleman ha fatto segnare 9”95, entrambi non ci saranno dietro a blocchi di partenza questa sera; infatti, gli avversari più accreditati di Marcell Jacobs, saranno il compagno di allenamenti André De Grasse (Can), Rhiem Forde (Jam), Reese Prescod (Gbr) e Jerome Blake (Can). Sarà un banco di prova di un certo valore, prima di Oslo (30 maggio) dove è saltata la sfida con Fred Kerley (ha alzato bandiera bianca), ma ci sarà uno dei capofila stagionali, quell’Akani Simbine (Saf) che ha realizzato un 9”90 ad Atlanta pochi giorni fa. Con Marcell sono otto gli atleti in gara quest’oggi del Golden Spike n. 59 di Ostrava. Torna in pedana Leonardo Fabbri. Tre giorni fa a Eugene, nel circuito diamantifero, Joe Kovacs ha sfilato la leadership al toscano mondiale lanciando il peso a 23,13. Il pupillo di Paolo Dal Soglio ha inanellato una serie di vittorie con lanci mondiali in gare nella nostra penisola, culminate con il volo a 22,95 di Savona, nuovo primato italiano. In gara con il toscano Tom Walsh (Nzl), il più accreditato di un lotto di sicuro interesse.

Il ritorno di Zaynab Dosso

Nella Repubblica Ceca riappare anche Zaynab Dosso, scordati i 200 di Roma, la primatista italiana (11”02) affronta due delle probabili avversarie che troverà a Roma tra una decina di giorni. Si tratta dell’elvetica Mujinga Kambundji e la polacca Eva Swoboda. Test quanto mai probante per l’allieva di Giorgio Frinolli. Fra gli altri azzurri presenti nel meeting, si segnala l’esordio di Alessandro Sibilio nei 400hs, la presenza di Alessandro Bertoncelli e Linda Olivieri sempre nel giro di pista ad ostacoli. Nel mezzofondo Federico Riva nei 1500, quest’anno il nostro “miler” è stato cronometrato in 3’33”71, a pochi centesimi dal primato italiano di Genny Di Napoli (3’32”78). La prova è dedicata a Emil Zatopek.



IN TV: dalle 18 alle 20 su SkySport Uno e SkySport Arena. In streaming su Sportface.