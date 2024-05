Jacobs, passo indietro: solo 10”19 nei 100 metri di Ostrava

OSTRAVA (Rep.Ceca) - Dopo le convincenti prestazioni in Florida e a Roma Marcell Jacobs stecca ad Ostrava in occasione del World Athletics Continental Tour Gold. Il velocista azzurro infatti ha chiuso al 3° posto la gara dei 100 metri con il tempo di 10.19 battuto dal canadese Andre De Grasse (1° con 10.10) e dal jamaicano Ryiem Forde. Su una pista ancora bagnata Jacobs parte bene ma questa volta ma poi gli ma la solita esplisività negli ultimi 50 metri a differenza di De Grasse che con un'ottima progressione stacca il gruppo. Un piccolo passo indietro per la medaglia d'oro di Tokyo in vista degli Europei in scena a Roma dal 7 giugno.

Le parole di Jacobs: "Andata malissimo"

Jacobs non soddisfatto della sua prestazione, le sue parole nel post-gara: "Dovrò riguardare la gara col mio allenatore. Ho avuto qualche problema dopo i 40 metri, le mie gambe non giravano, non avevo potenza, non avevo velocità, devo riguardarla col mio coach per capire meglio visto che fra due giorni dovrò gareggiare di nuovo". Jacobs perà rimane otimista: "Non sono preoccupato, perché sento le gambe che vanno, e che possono andare molto più forte, ma adesso bisogna mettere insieme tutti i pezzi. Oggi non è andata male: è andata malissimo. Dopo 40 metri mi sono sentito in un assetto di corsa non giusto. Ho iniziato a perdere le gambe dietro e da quel momento ho fatto fatica. Mi aspettavo tutt'altre sensazioni, non avevo potenza e velocità. Credo però che sia migliorata la prima parte: ora devo metterla insieme alla seconda.Abbiamo Oslo tra due giorni e cercheremo di farlo, per provare a correre forte in vista degli Europei di Roma. È cambiato tanto negli ultimi mesi, tante cose non le ho rese ancora automatiche, ci vorrà ancora un po' di tempo".