Jacobs sorride: 4° a Oslo ma fissa il miglior tempo stagionale nei 100 metri

OSLO (Svezia) - Marcell Jacobs chiude al 4° posto i 100 metri nella sesta tappa della Diamond League 2024 in scena ad Oslo (Bislett Games) ma con un umore migliore rispetto al 3° posto di Ostrava. Il velocista azzurro ha siglato il suo miglior tempo stagionale (la migliore da Monaco di Baviera del 2022 con 9.95) con 10.03 nella gara vinta dal favorito sudfaricano Akani Simbine (9.94) che ha battuto il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.99) ed Eseme (10.01). Un Jacobs comunque sorridente dopo il traguardo a conferma che, malgrado il 4° posto, ha disputato una solida gara con una buona partenza (meglio di Simbine nei primi 20 metri), sono mancati solo gli ultimi 10 metri per la medaglia d'oro a Tolyo 2020 che migliora gara dopo gara in vista degli Europei.