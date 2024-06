Jacobs verso gli Europei: Punto a scendere sotto i 10"

ROMA - Venerdì al via gli Europei di Atletica leggera a Roma con riflettori puntati su Marcell Jacobs. Il velocista azzurro è reduce dalla convincente prestazione al meeting di Oslo, malgrado il 4° posto la medaglia d'oro di Tokyo è fiduciosa che il ritmo e la performance arriveranno: "Scendere sotto i 10"? Sono molto fiducioso di quelle che sono le mie capacità. Punto a essere al top alle Olimpiadi. Non ho ancora trovato il ritmo giusto per correre i 100 metri, spero in questo weekend. Quando tutto sarà a posto il tempo arriverà - aggiunge - È importante per noi competere in casa, Roma è la mia città. Non vedo l'ora di gareggiare davanti agli italiani. È qui che ho iniziato a credere nella mia medaglia olimpica. Voglio restituire qualcosa alla città e ai tifosi. Devo lavorare ancora tanto, mi aspetto però grandi cose. Per me è importante correre col sorriso, sto lavorando per trasformare la pressione in energia. Abbiamo un team pazzesco. Il nostro obiettivo è arrivare nel top del ranking".