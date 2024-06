Palmisano-Trapletti show, doppietta Italia agli Europei nella 20 km di marcia!

ROMA - Antonella Palmisano vince la medaglia d'oro nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica in scena a Roma! L'atleta delle Fiamme Gialle ha preso il largo a metà da gara scavando il solco con le inseguitrici toccando 34" di vantaggio a 4 km dalla conclusione per tagliare il traguardo con il tempo di un'ora e 28 minuti. Valentina Trapletti regala la doppietta italiana mentre l'ucraina Olyanovska beffa la spagnola Garcìa-Caro all'ultimo metro per completare il podio. Palmisano arricchisce il suo già ricco palmarès dopo l'oro a Tokyo 2020, il bronzo agli Europei di Berlino nel 2018 e il bronzo ai mondiali di Budapest nel 2023.