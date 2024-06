TORINO - Ascolti al top per l’atletica su Sky: ieri miglior risultato dall’inizio degli Europei a Roma, con un picco di 600 mila spettatori medi complessivi alle 22 circa per l’oro di Gianmarco Tamberi. Nel complesso, la sessione serale ha ottenuto 289 mila spettatori medi e 1 milione 250 mila spettatori unici su Sky Sport Uno, più altri 135 mila spettatori medi complessivi su Sky Sport Arena, che ospitava la pedana del salto in alto.