TURKU (Finlandia) - Marcell Jacobs scende sotto il muro dei 10" nei 100 metri. Il fresco campione europeo, oro olimpico di Tokyo 2020, ha corso in 9.99 (+1.4 il vento) nelle batteria di semifinale del Meeting di Turku, in Finlandia. In finale anche l'altro azzurro, vice campione europeo, Chituru Ali che ha corso in 10.01 (+3.8 il vento). La finale sarà dopo le 18:30.