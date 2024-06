"Jacobs a Parigi per difendere l'oro, provo Ali in staffetta"

E adesso si può ancora fare a meno di questo Ali? La domanda è inevitabile dopo quello che è accaduto a Turku: due italiani che corrono i 100 in meno di 10 secondi non si erano mai visti. E se il 9”92 di Marcell Jacobs è il ritorno di un campione nell’élite mondiale, il 9”96 di Chituru Ali è l’inizio di un viaggio ancora tutto da compiere. E la domanda iniziale? Quella si collega ai trionfali Europei di Roma, dove l’Italia era in un formato pigliatutto così straripante che si è potuta permettere di non schierare Ali nella staffetta 4x100 nonostante l’argento sui 100 dello sprinter delle Fiamme Gialle. Sulla pista dell’Olimpico però Ali aveva corso in 10”05 mentre ora, a distanza di pochi giorni, si parla già di quasi un decimo di secondo in meno. A poco più di un mese dalla cerimonia inaugurale dei Giochi di Parigi (con l’atletica in programma dall’1 all’11 agosto) a quel quesito risponde Filippo Di Mulo, il professore catanese che ha portato la velocità azzurra sui podi di Olimpiadi (oro), Mondiali (argento) ed Europei (oro). «A Roma Chituru non ha corso la staffetta per assecondare una richiesta sua e del suo allenatore - spiega Di Mulo - è stata una scelta sofferta perché non si rinuncia a cuor leggero al vicecampione europeo».