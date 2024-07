Tamberi svela le condizioni per le Olimpiadi: "Ho pianto tre volte..."

"Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 ore...probabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l'ho già vissuto". Così Gianmarco Tamberi , condivide con i propri sostenitori il racconto della riabilitazione dal problema al bicipite femorale che rischia di compromettere la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. L'atleta azzurro aveva già annunciato il ritiro dal meeting di Szekesfehervar (Ungheria) del 9 luglio, e aveva messo in dubbio anche la propria presenza alla Diamond League di Montecarlo di venerdì 12.

Il messaggio social di Tamberi

Questo il messaggio di Tamberi pubblicato sui propri profili social, accompagnato dalla foto in cui si sottopone a un massaggio. "Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 ore...probabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l'ho già vissuto. Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo, mi distrugge l'idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto.

Fortunatamente sono state escluse lesioni muscolari, ma la risonanza evidenzia un importante zona edematosa del bicipite femorale probabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale (la membrana che ricopre il muscolo). I tempi di recupero dovrebbero essere in teoria piuttosto rapidi ma sicuramente dovrò sottopormi ad una settimana di terapie intensive e allenamenti differenziati. Non sono in pericolo le olimpiadi come tempi ma tutte le gare di avvicinamento che mi avrebbero aiutato a raggiungere il miglior stato di forma quel giorno si.

Ho sognato un percorso senza problemi e per la prima volta nella mia vita questo stava per accadere ma ora mi ritrovo sdraiato in un letto con mille dubbi e paure.Solo una cosa mi rimbomba in testa e mi dà la forza: se nessuno ci è mai riuscito prima, ci deve essere un motivo! Nessuno nella storia ha mai coronato il sogno di vincere due medaglie d'oro in questo dannato sport e vi giuro che io, nonostante questo stop, continuerò a fare di tutto per essere il primo nel riuscirci. Non sarà facile, lo so... ma obiettivamente mi chiedo: cosa è stato facile nella mia carriera?!?! Giuro, non finisce qui!", ha scritto l'altista italiano.