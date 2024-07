Schwazer torna a correre dopo la squalifica: per lui un solo avversario

Alex Schwazer tornerà a marciare nella serata di venerdì 19 luglio dopo otto lunghissimi anni di squalifica per doping, con un chiaro obiettivo in mente: far vedere ai suoi figli, Ida e Noah, il loro padre in gara per la prima volta. " Dopo 8 lunghissimi anni dalla mia ultima gara, tornerò a marciare. I miei figli, Ida e Noah, mi vedranno gareggiare per la prima volta e ne sono immensamente felice! Sarà una festa per tutti gli atleti, i tifosi e per le famiglie che saranno presenti ", ha scritto l'atleta sul suo profilo Instagram, parlando della sua prima giornata da atleta riabilitato. L'appuntamento per rivedere di nuovo Schwazer in gara è per le 19,30 ad Arco, in provincia di Trento, dove il campione olimpico a Pechino 2008 parteciperà alla gara dei 20.000 metri, nell'evento 'QAlex20k' organizzato da Queen Atletica con il supporto della Asd Atletica Alto Garda e Ledro.

Alex Schwazer, un solo rivale per l'ultima gara

Schwazer, che compirà 40 anni a dicembre, gareggerà con la maglia dell'Atletica San Biagio, la società per la quale è tesserato dalla scorsa settimana. Di recente Alex Schwazer ha voluto ringraziare coloro che gli sono stati vicini durante il difficile periodo di squalifica, esprimendo tutta la sua gratitudine verso chi ha lottato con lui contro le accuse di doping, da lui sempre respinte. "Ringrazio tutti quelli (pochi) che mi sono stati vicini in questo doloroso (ed infernale) percorso", ha dichiarato il campione, per poi proseguire: "quelli che non mi hanno mai abbandonato, quando sarebbe stato facile farlo, quelli che hanno lottato con me e sofferto assieme a me per l'ingiustizia che dovevo sopportare e per il trattamento che mi veniva riservato". Questa sarà anche l'ultima gara per Alex. Una decisione presa dopo che la squalifica inflitta nel 2016 durante i Giochi di Rio è terminata a mezzanotte di domenica 7 luglio. La gara, che vedrà gareggiare oltre a Schwazer anche Damiano Barbieri dell'Asd Risorgive (atleta master 42enne), sarà regolarmente certificata per le graduatorie Fidal, anche se non sarà valida per il ranking internazionale. Nonostante i tentativi di ridurre la squalifica per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, il sogno di Schwazer è stato infranto dalla decisione negativa dell'agenzia mondiale contro il doping. Tuttavia, la gara rappresenta un riscatto personale e professionale per il marciatore altoatesino, un'opportunità per chiudere la carriera in modo dignitoso davanti ai suoi cari e ai sostenitori.