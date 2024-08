Tamberi e Jacobs, dall’oro perduto a Parigi a Chorzow: tornano i big azzurri

A fine giugno dello scorso anno Gianmarco Tamberi mise piede sulla pedana dell’impianto polacco di Chorzow nel corso della terza giornata del campionato europeo per Nazioni, l’ex Coppa Europa. L’azzurro era assente dalle gare da ben nove mesi. Come si suol dire era abbastanza arrugginito, ma vinse con la misura di 2,29. Da capitano portò al successo l’Italia per la prima volta in questa manifestazione. Oggi Gimbo torna nel Memorial Skolimowska e ci arriva dopo le ben note traversie olimpiche. «Non ho più dolori, i medici di hanno esortato ad allenarmi, per espellere il calcolo». Così sui social ha annunciato, qualche giorno fa, lo sfortunato azzurro. Ieri nella conferenza stampa della tappa diamantifera che anticipa l’attesissimo Golden Gala non è parso il solito guascone, sicuro di sé. Non potrebbe essere diversamente dopo i guai renali. «Come puoi sentirti dopo tre anni che ti alleni per un evento che ritieni il è più importante di tutti? Non so come reagirà la mia mente. Vedremo. Amo questo meeting. Certamente darò battaglia». Impossibile non credergli.