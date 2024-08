Magico Tamberi, è vittoria in Diamond League. Jacobs soltanto quarto

Torna a esultare Gianmarco Tamberi . Reduce dall'amara esperienza di Parigi, compromessa dalle coliche renali, il saltatore azzurro conquista una significativa vittoria nel salto in alto del meeting della Diamond League a Chorzow. In Polonia, Gimbo supera i 2.31 al secondo tentativo. Maggiori difficoltà invece a quote più basse, con i 2.18 saltati al terzo tentativo, i 2.22 al primo e i 2.26 al secondo. Poi, l'oro di Tokyo 2020 tenta i 2.38 fallendo però in entrambe le occasioni. Infine, osa i 2.40 mancando però di poco l'impresa. Tamberi è ora atteso il 30 agosto a Roma per il Golden Gala Pietro Mennea.

Tamberi sul proprio futuro

"Il mio futuro? È presto per rispondere, sono concentrato sui prossimi impegni - ha dichiarato Tamberi ai microfoni Rai - . Voglio prendere del tempo per decidere ma magari la brutta esperienza di Parigi mi darà la forza per continuare. Adesso sarò in pedana all'Olimpico e speriamo che ci siano meno alti e bassi come nell'ultimo periodo. Mi devo prendere cura del mio corpo e della mia mente in questi giorni ma so che a Roma, adesso, il pubblico si prenderà cura di me".

Jacobs ancora sotto i 10'

Marcell Jacobs scende per la quinta volta sotto i dieci secondi nei 100 metri. A Chorzow, il velocista azzurro segna il tempo di 9.93, tagliando il traguardo al 4º posto. Continua dunque ad arricchirsi di tempi notevoli il 2024 dell'atleta Fiamme Oro, reduce dai 9.99 e 9.92 registrati a Turku e dai 9.92 e 9.85 segnati rispettivamente in semifinale e in finale dei 100 m dei Giochi olimpici di Parigi, dove il velocista azzurro ha chiusto al 5º posto. Non bene Chituru Ali, colpito da un risentimento muscolare alla partenza, arrivando al passo in 10.69. Allo stadio Slaski è andata in scena un'anteprima del Golden Gala Pietro Mennea. Nella Capitale infatti, Jacobs affronterà gli stessi avversarsi presenti a Chorzow. Tra questi, Fred Kerley, Ferdinand Omanyala, Ackeem Blake e Kishane Thompson.

Duplantis: nuovo record mondiale

Armand Duplantis segna un nuovo record mondiale. Alla 12ª tappa della Diamond League a Chorzow in Polonia, l'astista svedese scrive una nuova pagina della storia del salto con l'asta, con la misura di 6.26 metri. Un record che contribuisce a consacrare l'atleta classe '99 come l'uomo dei record nella propria specialità. Duplantis aveva infatti stabilito un nuovo primato in occasione dei Giochi di Parigi, dove gli era stato sufficiente saltare un centimetro in meno rispetto a quanto fatto a Chorzow.