Bruciata viva con la benzina dal fidanzato dopo le Olimpiadi: è gravissima

ELDORET (Kenya) - Ancora orrore all'Eldoret , la 'capitale' dei maratoneti keniani e centroafricani: l'ugandese Rebecca Cheptegei , che ha gareggiato nella maratona a Parigi 2024, chiudendo al 44° posto, è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale della cittadina del Kenya occidentale, dopo essere stata oggetto di un tentativo di omicidio col fuoco da parte del suo fidanzato . Secondo un rapporto della polizia, il compagno keniano dell'atleta, Dickson Ndiema Marangach, è entrato nella sua casa nella città di Endebess, nella contea di Trans Nzoia, domenica intorno alle 14, mentre l'atleta e i suoi figli erano a messa. Al loro ritorno, Dickson "ha versato benzina su Rebecca prima di appiccare il fuoco" , precisa il rapporto, aggiungendo che anche l'uomo è rimasto ustionato dalle fiamme. Non vengono fornite informazioni sulle condizioni dei bambini.

Le condizioni di Rebecca Cheptegei

Secondo quanto trapela, Rebecca Cheptegei avrebbe riportato ustioni sul 75% del proprio corpo e, a sottrarla dal fuoco, sarebbero stati i vicini di casa, allarmati dalle urla disperate, che avrebbero anche spento le fiamme nell'abitazione dell'atleta. A scatenare il folle gesto di Dickson Ndiema Marangach, anche lui ricoverato per le ustioni riportate, sarebbe stata un'accesa discussione scatenata dalla disputa per una casa e un appezzamento di terra. Trasportata d'urgenza in un primo momento al Level Four Hospital di Kitale, Rebecca Cheptegei, a causa delle condizioni disperate, è stata immediatamente trasferita al Moi University and Referral Hospital di Eldoret. Il primo bollettino parla di condizioni estremamente gravi e i medici non assicurano di riuscire a salvarle la vita. A confermare la folle vicenda è stato Jeremiah Ole Kosiom, comandante della polizia della contea di Trans Nzoia.