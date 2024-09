Tamberi trionfa a Bellinzona, Jacobs solo quarto nei 100 metri

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto al Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera. Il campione del mondo in carica ha saltato 2,27 alla seconda prova trionfando a cinque giorni dalla finale di Wanda Diamond League a Bruxelles dove potrà cercare il terzo Diamante in carriera. Gimbo sbaglia due volte a 2,20 e si salva al terzo tentativo, quindi resta in gara insieme all’ucraino Oleh Doroshchuk, l’unico insieme all’azzurro a saltare 2,24, e poi lo supera in classifica grazie al tentativo riuscito a 2,27. Il saltatore delle Fiamme Oro sbaglia poi tre tentativi a quota 2,30, con un ultimo salto vicino al bersaglio. Erano quattro gli italiani in pedana nell’alto: chiudono a 2,20 Manuel Lando (Aeronautica), Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) e Matteo Sioli (Euroatletica 2002) rispettivamente terzo, quarto e quinto, in una serata dal termometro inferiore ai 20 gradi e in una tappa Silver del Continental Tour che perde il qatarino Mutaz Barshim prima dell’inizio della gara a causa di un risentimento muscolare.