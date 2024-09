Mennea, 45 anni fa il record che fece la storia: il ricordo della Fidal

"Emozioni indelebili: 45 anni fa il record del mondo di Mennea nei 200 metri a Città del Messico, il leggendario 19.72 del 12 settembre 1979. Pietro per sempre nei nostri cuori!”. Così la Federazione Italiana Di Atletica Leggera (Fidal) - che alle ultime elezioni ha visto la rielezione del candidato unico Stefano Mei - celebra sui propri profili social l’anniversario del primato ancora oggi imbattuto del velocista azzurro, scomparso nel marzo 2013 a Roma a causa di un tumore al pancreas. Oro olimpico ai Giochi di Mosca 1980, Mennea si è ritagliato uno spazio insostituibile nell’immaginario sportivo italiano e non solo: complici le diverse pellicole che sul grande schermo ne hanno rilanciato la popolarità, e gli artisti che nella Freccia del sud hanno trovato ispirazione nei decenni a seguire. Nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, la capitale del Regno Unito ha dedicato alla sua figura il nome della stazione della metropolitana High Street Kensington. Per 45 anni dunque, i suoi record sono rimasti impressi sull'orizzonte degli atleti per essere eguagliati, battuti o anche solo celebrati. Ad arricchire il suo personaggio, le quattro lauree in Scienze politiche - facoltà frequentata al tempo delle Universiadi di Città del Messico - Giurisprudenza, Lettere e Scienze motorie. Avvocato, commercialista, eurodeputato e docente universitario, Mennea è stato un instancabile tuttofare con lo sguardo rivolto sempre verso il traguardo. Il suo mito resta intramontabile.