Duplantis: ora 6,27? E poi tocca a Tamberi

L’atletica mondiale chiude la sua lunghissima stagione con le finali della Diamond League in programma oggi e domani a Bruxelles. Nella capitale belga approdano ben 8 azzurri a testimonianza del buon stato di salute dell’atletica nostrana che chiude il 2024 (in pista) con una messe incredibile di medaglie (24) a Roma (Europei di giugno) e di 3 allori olimpici e con un sesto posto nella classifica a punti. Tra gli atleti italiani Gianmarco Tamberi ha vinto già due volte la Diamond League (‘21/’22), prima di decidere se prendere parte o meno all’appuntamento allo stadio intitolato a Re Baldovino (ex Heysel), ha per così dire, sfogliato la margherita, la decisione maturata molto probabilmente dopo le prove di Rovereto (2,29) e Bellinzona (2,27), dove pur non elevandosi sopra i 2,30 ha portato a casa due successi fondamentali per il morale e per cercare un successo, come quello diamantifero di grande importanza. “Gimbo” sarà in gara domani con lo statunitense argento ai Giochi Shelby McEwen , il coreano vincitore al Golden Gala Woo Sang-hyeok , l’ucraino bronzo europeo di Roma Oleh Doroshchuk e poi il giamaicano Romaine Beckford e il belga Thomas Carmoy .

Azzurri in gara

Oggi in gara ci sono tre azzurri: Mattia Furlani (lungo), Lorenzo Simonelli (110hs) e Dariya Derkach (triplo). Per “Lollo” un’altra prova per dimostrare che il futuro prossimo è suo, prova che risente dell’assenza di Grant Holloway (campione olimpico) per un mancato raggiungimento di accordo tra il suo team e gli organizzatori. In altre parole, mancato accordo sul compenso/ingaggio. Nel lungo per Mattia Furlani un’altra finalissima con il campione europeo ed olimpico Miltiades Tentoglu (Gre) e il giamaicano Wayne PInnock. Ha guadagnato al finale belga anche Dariya Derkach grazie ad una stagione con risultati di una certa importanza e continuità sfida l’argento olimpico Shanieka Ricketts (Giamaica), il bronzo del triplo e del lungo Jasmine Moore (Usa), il bronzo mondiale Leyanis Perez (Cuba). La prima giornata vede in pista la “solita” sfida nei 1500 tra il vichingo Jakob Ingebrigtsen e l’oro olimpico Cole Hocker (Usa) con l’aggiunta di Yared Neguse (Usa) che li ha messi d’accordo entrambi a Zurigo.

Duplantis: nuovo record in arrivo?

Chi cercherà di alzare di un altro centimetro il primato mondiale dell’asta sarà Armand Duplantis, dominatore della stagione con due mondiali migliorati all’attivo: da superare 6,26. Sfida interessante nei 100 con favorito Fred Kerley (Usa) tra gli uomini e Julian Alfred (Lca) in campo femminile. Ci sarà una gara fuori dal contesto del circuito, sui 400 metri che vedrà al via Sydney Mc Laughlin (proverà anche i 200). Domani altri 4 azzurri. Leonardo Fabbri in pedana contro l’imbattibile Ryan Crouser e Joe Kovcs. Per Leo l’ennesima sfida con i 22 metri che quest’anno ha superato moltissime volte, 34 lanci sopra la fettuccia dei 22 metri. In gara i primi 6 di Parigi: anche il bronzo Rajindra Campbell (Giamaica), il quarto Payton Otterdahl (Usa) e il sesto Chukwuebuka Enekwechi (Nigeria). Sempre domani, Larissa Iapichino nel lungo. L’azzurra dopo i Mondiali ha preferito tornare ad allenarsi, evitando il Golden Gala per presentarsi in condizioni di forma diverse da Parigi a Bruxelles. Roberta Bruni (asta) e Ayo Folorunso (400hs) completano il cast degli azzurri.



Tv Oggi dalle 20 alle 22 su RaiPlay Sport 1 (differita RaiSport dalle 22) e Sky Sport Uno. Domani dalle 20 alle 22 su RaiSport e Sky Sport Arena.