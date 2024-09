Diamond League, Simonelli va veloce: il rimpianto è Parigi

Un secondo posto nella finale della Diamond League di Lorenzo Simonelli e il quarto posto di Mattia Furlani sono per entrambi il compendio di una stagione che li ha visti primeggiare dalle indoor sino all’ultimo atto ieri sera di Bruxelles. “Lollo” Simonelli è arrivato secondo nei 110hs alle spalle del transalpino Sasha Zhoya con il quale sta battagliando da quando era nelle categorie giovanili. Zhoya si è imposto in 13”16, Simonelli 13”22. L’azzurro è stato perfetto, o quasi, sino a metà gara, ha incocciato purtroppo con la gamba di richiamo l’ultimo ostacolo, peccato, anche se il rivale di sempre è stato superbo nei metri finali. «Sono felice - dichiara l’ostacolista romano - mi è piaciuto il testa a testa con Sasha. La mia stagione? Quasi perfetta. L’unico neo la mancata qualificazione alla finale di Parigi, ma l’argento indoor nei 60h e l’oro di Roma nei 110hs sono risultati incredibili. Un ringraziamento al mio tecnico Giorgio Frinolli che pur essendo in vacanza mi ha dato un paio di consigli che mi hanno permesso di realizzare questo risultato». Mattia Furlani nel salto in lungo ha chiuso la stagione con 7,88. Sono mancati i fatidici 8 metri, nella prova vinta a sorpresa dal giamaicano Tajay Gayle con 8,28, mentre il favoritissimo greco Miltiadis Tentoglou è solo terzo con 8,15. «Ho sofferto un po’ il clima freddo - esordisce Mattia - non male la rincorsa anche se sono incappato in tre nulli di pochi centimetri. Avevo iniziato la stagione con 7,88 misura con la quale ho chiuso. Il prossimo anno spero di migliorare ancora, devo lavorare di più sulla rincorsa».

Sorpresa nei 100 metri mentre Duplantis...

Sorpresa nei 100. Tutti si attendevano una sfida tutta statunitense tra Christian Coleman e Fred Kerley, il primo per riprendersi lo scettro sprint dopo il quarto posto ai “trials”, Kerley per marchiare una stagione positiva, invece, è spuntato il giamaicano Ackeem Blake che si era messo in luce proprio tre giorni fa al meeting di Bellinzona (9”96). Ieri sera in un clima abbastanza autunnale il caraibico ha stampato un bel 9”93 (+0,1), staccati i due yankee: Coleman 10”00 e Kerley 10”01. Nella prova femminile si conferma più veloce la campionessa olimpica Julien Alfred (Lca) in 10”88 sulla britannica Dina Asher Smith (Gbr) 10”92, lontanissima e rialzata Sha’Carri Richardson (Usa) 11”23. L’attesissimo “Mondo” Duplantis nell’asta, dopo aver stabilito il record del meeting con 6,11, ha deciso di fermarsi. Saluta tutti da imbattuto avendo migliorato due volte il suo limite mondiale portandolo a 6,26. Ieri sera ha volato sopra l’asticella solo tre volte! Troppo freddo: 12 gradi. Condizioni non favorevoli anche per l’alto donne dove Yaroslava Mahuchikh si ferma a 1,97.

Le altre gare e gli azzurri di oggi

Jakob Ingebrigtsen si prende una bella rivincita vincendo il diamante e i 30 mila dollari che spettano ai vincitori con un’ottima condotta di gara nei 1500 chiudendo in 3’30”37, davanti a Timothy Cheruiyot (Ken) e al campione olimpico Cole Hocker (Usa) 3’30”94, lontano l’altro americano Yared Nuguse che ha rischiato di cadere all’ultimo giro. Le gare della serata si erano aperte con una prova dove Sydney McLaughlin nei 400 (invitata in una prova fuori dal circuito diamantifero vinta in 49”11, lei specialista dei 400hs. In gara Rebecca Borga 54”25, mentre Dariya Derkach nel triplo chiude in sesta con un modesto 13,45 (0,1).

Oggi entrano in gara gli altri azzurri: Leonardo Fabbri (peso), “Gimbo” Tamberi (alto), Larissa Iapichino (lungo), Roberta Bruni (asta) e Ayomide Folorunso (400hs). Diretta tv: Raisport e Sky Sport Arena 20/22.