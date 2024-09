Tamberi, Fabbri, Iapichino: vittorie e record a Bruxelles

Primo storico successo per Leonardo Fabbri nella finale di Diamond League a Bruxelles: con il record italiano di 22,98 metri, battuto l'oro olimpico del peso Ryan Crouser (22,79). Fabbri ha stabilito il nuovo record italiano di getto del peso. L'azzurro ha fatto 22,98m al primo lancio nella finale di Diamond League a Bruxelles. Quello che era il suo record italiano è migliorato di 3 cm. "È una vita che sognavo questo Diamante. Sapevo che l’unico modo per battere Crouser sarebbe stato sparare tutto al primo lancio, e così è stato. È bello ricominciare la preparazione con stimoli importanti: so di valere il record europeo ma anche quello mondiale, e il prossimo anno ci proverò in ogni modo, con le persone splendide che ho intorno è tutto possibile” ha detto Fabbri.