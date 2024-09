Tamberi, Fabbri e Iapichino: ecco i diamanti azzurri, nottte magica

Peccato che la stagione sia finita. Visto cos’è accaduto ieri sera a Bruxelles . Tre vittorie azzurre nella Diamond League. Storico. Giambo Tamberi in alto con 2,34, Leo Fabbri nel peso con 22,98 e Larissa Iapichino nel lungo con 6,80, Procediamo con ordine. Il primo alloro lo incassa Leonardo Fabbri che nella seconda giornata delle finali batte lo yankee Ryan Crouser con 22,98, migliorando pure di 3 cm il suo record italiano che aveva stabilito a maggio a Savona. Quattro mesi vissuti intensamente dal pesista fiorentino che ha inanellato una serie di vittorie incredibili, per poi smarrirsi in occasione dei Giochi Olimpici . Leo aveva sconfitto Ryan Crouser a Londra, in un’altra tappa del circuito diamantifero, ma allora il tre volte campione olimpico poteva accampare la scusa del fuso orario (era arrivato poco prima). Ieri sera no. Fabbri ha annichilito tutti alla prima bordata: 22,98, la seconda, la quarta e la quinta volta non veniva misurato: lanci nulli. Meglio la terza con 21,98, e l’ultima con 21,86. Crouser ha masticato amaro cercando subito di rispondere al lancio dell’azzurro e nel quarto tentativo è andato abbastanza vicino a Fabbri con 22,79 e l’ultimo con 22,43.

Il commento di Fabbri

Crouser a Zagabria era stato misurato a 22,93, si presentava nella capitale belga come favorito. «Per battere Crouser dovevo mettergli pressione al primo lancio, lo conosco bene, Ryan non è un agonista, non ama duellare con qualcuno. L’ho studiato moltissimo, non mi sbaglio. Sognavo questa vittoria, se fosse andata diversamente a Parigi non mi sarei presentato. Sono alto quasi due metri, i nulli con il tacco purtroppo li ho commessi anche questa sera. Ho chiuso la stagione e devo ringraziare tutto il mio staff, specie chi mi ha fatto perdere 25 kg. Questa vittoria un buon viatico per il prossimo anno». Forse ha ragione Chiara Bontempi, moglie di Gimbo che in un’intervista ha dichiarato che suo marito avrebbe potuto vincere tre Olimpiadi: Rio, Tokyo e Parigi. Sappiamo tutti com’è finita. Ieri sera Gimbo ha fatto vedere ancora una volta quanto vale: 2,34 e la vittoria per la terza volta nel circuito diamantifero. Il capitano della nazionale ha iniziato con tutti assalti validi a 2,12; 2,17; 2,21; 2,25; 2,28 alla seconda e 2,31alla prima, lo stesso percorso fatto dall’ucraino Oleh Doroshchuk con il quale aveva battagliato a Roma. A 2,34 Gimbo alla terza è perfetto. Una vittoria importantissima la sua che conoscendolo non cancella la delusione olimpica, ma fa tornare il sorriso al più grande azzurro di sempre.

Le parole di Gimbo

L’abbraccio con Leo Fabbri e i pugni scagliati in aria sono il momento della sua grande gioia. «Cinque gare quattro vittorie - così esordisce Gimbo - Sono più tranquillo e sereno, anche se ogni tanto ripenso a quanto accadutomi a Parigi. Sono abituato a rialzarmi, dopo grandi cadute, questa volta non ci ho messo molto meno. Sono felicissimo». E poi lei. Larissa Iapichino. Grande soddisfazione in casa azzurra. La figlia d’arte aveva fatto bene a ritornare in bacino di carenaggio ed allenarsi dopo i Giochi da cui era uscita un po’ delusa. Ha ricaricato le pile e ieri sera ha piazzato subito la zampata vincente con 6,77 e poi un 6,80 alla seconda. Particolare interessante: nei primi due salti non ha regalato alla pedana alcun centimetro, ovvero la perfezione al momento dello stacco. Tra l’altro babbo Gianni/allenatore ha fatto sapere che Larissa ha migliorato tutti i suoi primati di corsa negli ultimi allenamenti. Amo Folorunso è 5ª nei 400hs in 55”38, Roberta Bruni 4,55, 6ª nell’asta. Nei 200 vince Bednarek 19”67 su Tebogo 19”80.