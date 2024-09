Tamberi e la lettera di addio: "Abbiamo affrontato ogni sfida, mi mancherete"

Tamberi, il post ironico su hamburger e addominali

"Cari addominali, compagni fedeli di queste ultime stagioni, è stato un viaggio intenso e meraviglioso il nostro. Abbiamo affrontato insieme ogni sfida dell'estate ma ora, con un pizzico di malinconia, è giunto il tempo di separarci", ha scritto Tamberi". Ed ancora: "Mi mancherete, lo so già. Ma questo non è un addio, solo un arrivederci temporaneo. Per qualche settimana, purtroppo, dovrò lasciarvi, anche se con il cuore (e non solo) pesante". E concludendo: "Grazie per tutto quello che mi avete dato. Vi auguro di restare in salute, finché non torneremo insieme". Il tono delle parole di Tamberi è affettuoso e ironico, con la promessa che la separazione sarà solo temporanea. Infatti, l'atleta non vede l'ora di tornare presto in piena forma per affrontare nuove sfide. Questa pausa, come ha sempre annunciato, è per lui un momento di riposo meritato dopo una stagione impegnativa.