“Il fallimento più grande della mia vita”: Tamberi si apre, tutta la verità a Belve

Tamberi e la fede persa nella Senna

Nel corso dell'intervista non poteva mancare anche una domanda sulla vera nuziale che Tamberi ha perso nella Senna durante la serata inaugurale delle Olimpiadi: "Non sono in debito con la vita, forse sono in credito, forse sono in pari. Mi manca l’oro di Parigi. Sono credente, ogni tanto prego, ma non prego mai prima delle gare. Non ho mai voluto chiedere un aiuto, ma quando avevo le coliche in ospedale ho pregato. Sono sempre stato fedele, dopo aver perso la fede ho fatto una dichiarazione da para…. ma Chiara alla fine non l’ha più lanciata nella Senna”.