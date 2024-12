Battocletti: “Ad Antalya punto a fare l’en plein”

Sono principalmente tre gli azzurri che domani sui prati di Antalya (Turchia) potranno lasciare il segno nella 30ª edizione dei Campionati Europei di corsa campestre. Tre medagliati a Roma negli Europei di giugno capitanati da Nadia Battocletti , che oltre all’accoppiata 5 e 10 mila all’Olimpico ha aggiunto un argento olimpico nei 10.000. Per concludere degnamente la stagione non le resta che aggiudicarsi un titolo, per la prima volta tra le donne, a livello senior in Italia. "Mi spiace che all’ultimo istante, venga a mancare la rivincita con Karoline Grodval - dice Nadia -, la gara cambia completamente perché la norvegese come suo costume avrebbe attaccato subito, il mio compito era di resisterle il più possibile, per poi riuscire ad impormi nel finale. Ora sarò io l’atleta da inseguire, non è detto che sia più facile. Certo che riuscire ad impormi anche nella prova senior significherebbe essere salita sul gradino più alto del podio in tutte le categorie: under 20, under 23 e senior. Lo scorso anno nel fango di Bruxelles sono arrivata seconda dietro la vichinga. Ho vinto due volte da junior e altre due da under 23. Le condizioni di forma sono buone alla Cinque Mulini ho tolto la ruggine, ad Alcobendas ho vinto". La distanza di km 7,350, come quella maschile? Non è troppo lunga. "No. Di solito si corre su 6 km". Le avversarie? "Dovrò stare attenta alla tedesca Kostanze Klosterhalfen (battuta ad Alcobendas ), la rientrante turca Yasmin Can , e la britannica Abbie Donnelly . Puntiamo anche a un risultato di squadra con le mie compagne: Ludovica Cavalli , Federica Del Buono , Valentina Gemetto , Elisa Palmero e Nicole Reina ". La stagione di cross finisce in Turchia? "Niente affatto. In programma Campaccio il 6 gennaio e Alà dei Sardi il 26 gennaio, preceduti dalla Boclassic di Bolzano il 31 dicembre".

Crippa allenato

Capitano della squadra maschile Yeman Crippa, anche lui trentino con Nadia, arriva dopo uno stage in Kenya e un quarto posto al cross Italica di Siviglia (17 novembre), una settimana fa ha perso il primato italiano in maratona ad opera di Yohanes Chiappinelli. Dispiaciuto per il nuovo primato italiano sui km 42,195? "Niente affatto. In primo luogo, perché i record vengono migliorati, poi “Yoghi” è un mio amico". Come arriva all’appuntamento in Turchia? "Carico di lavoro, ma con molta voglia di correre. Non ho mai perso un appuntamento con l’Europeo, sempre in azzurro dal 2012, la prima edizione da allievo. La corsa campestre un divertimento assoluto, posso vantarmi di avere vinto 2 ori, 1 argento e 2 bronzi, mi è spiaciuto per il quarto posto a Venaria Reale due anni fa". Se per le donne la distanza è lunga per gli uomini e troppo corta? "Per me è indifferente, mi butto nella mischia, sto bene, spero nel podio, so che non è facile, Jacob Ingebrigtsen a parte ci sono molti buoni specialisti come l’iberico Therry Ndikumwenayo, vincitore nel Cross Italica, poi il francese Yan Schrub primo un anno fa in Belgio, dove io sono arrivato solo 13º".

Arese carico

Altro azzurro sotto la lente d’ingrandimento è Pietro Arese, miler di grande classe, che ha migliorato due volte dopo oltre 23 anni il record di Genny di Napoli. Arese sarà al via nella staffetta mista (km 1,5 a testa) che ha visto l’Italia al primo posto a Venaria Reale due anni fa. "Siamo in Turchia con l’intento di portare a casa un bel risultato - così il piemontese allenato da Silvano Danzi - ho ancora bene impresso nella memoria la vittoria a Venaria. Squadre che ci possono dare fastidio sono quella transalpina e la formazione spagnola. Mi sono “rodato” alla Cinque Mulini e al “Survivor” di Busto Arsizio, dove ho vinto, una settimana fa. Con me viaggiano forte anche “Seb” Parolini, Marta Zenoni e Sinta Vissa".