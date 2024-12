Un nuovo record sconvolge l'atletica: è lui l'erede di Bolt?

C'è un nuovo fenomeno nell'atletica leggera. Un giovane profilo che fa parlare di sé a suon di record, e che prepara il terreno per altisonanti pronostici delle maggiori competizioni. Il suo nome è Gout Gout , velocista australiano classe 2007 che ha sbaragliato la concorrenza di tutti gli altri successori di Usain Bolt . Alla sua età infatti, il giamaicano non era ancora riuscito a raggiungere i picchi di velocità con cui Gout ha sbalordito il pubblico di Brisbane, dove ha scritto il proprio nome in calce a tempi da primato.

Gout Gout: è lui l'erede di Bolt?

Il velocista si è preso la scena una prima volta segnando un nuovo record nei 100 metri dei Campionati di atletica del Queensland, e successivamente ha fatto registrare il nuovo storico tempo di 20.4 secondi nella finale dei 200 metri valida per gli All-Schools Championships di Brisbane. All'età di 16 anni, Gout ha così sovrascritto il tempo di 20.06 segnato da Peter Norman alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Numeri che valgono inoltre il primato di velocista australiano più veloce degli ultimi cinquant'anni. Queste le sue parole al termine della gara: "Questi sono tempi da adulti e io sono solo un ragazzino. Però li sto correndo. Mi aspetta certamente un grande futuro. Non mi aspettavo di essere così veloce, ma credo di aver corso il tempo più veloce di sempre in Australia nei 200. Ho puntato al record ma non pensavo che ci sarei riuscito arrivato già quest'anno. Avrei pensato piuttosto l'anno successivo o quello dopo ancora".

Gout e quel record di Bolt

Gout si colloca inoltre al sedondo posto tra i concorrenti più veloci sui 200 metri. A precederlo in archivio è lo statunitense Erriyon Knighton, autore del record mondiale di 19,84 secondi registrato nel 2021 all'età di 17 anni. Quanto al paragone con Bolt, i numeri del giamaicano riportano i 20,13 secondi in cui completò i 200 metri quando aveva solo 16 anni: correva l'anno 2003. Gout può dunque permettersi di puntare al record assoluto di 19,19 secondi, stabilito da Bolt ai mondiali del 2019. Originario del Sud Sudan, l'ascesa del velocista comincia già durante i mondiali Under 20, dove si aggiudicò l'argento grazie al tempo di 20.60, poi abbassato a 20.29.