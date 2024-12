Battocletti, impresa d'oro! Trionfo storico agli Europei di cross

Altro trionfo azzurro agli Europei di Antalya, in Turchia. Nadia Battocletti è la prima italiana a conquistare l'oro assoluto agli Europei di cross, dopo quattro ori giovanili. Prima europea in 30 edizioni che riesce a trionfare in tutte le categorie (U20, U23, assoluta). Italia femminile medaglia d'oro anche a squadre per la prima volta nella storia. Con il tempo di 25'43'', Battocletti ha battuto di 11 secondi la tedesca Konstanze Klosterhalfen, medaglia d'argento, e di 18 secondi la turca Yasemin Can, bronzo.