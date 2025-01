Argento a Tokyo dietro a Jacobs, ora in manette: Kerley finisce nei guai

Kerley: il taser e l'arresto

Gli agenti avevano detto a Kerley di fare il giro della zona, ma Kerley ha iniziato a discutere con loro, il che ha portato a uno scontro con la polizia. Quattro agenti hanno cercato di prendere in custodia Kerley mentre si muoveva per eludere l'arresto, hanno detto i funzionari. Dopo essere stato stordito con il taser, Kerley è stato portato in un ospedale locale e poi nel carcere della contea di Miami-Dade. Kerley è accusato di percosse e resistenza a pubblico ufficiale. I registri del tribunale online non hanno immediatamente indicato un avvocato per Kerley, e USA Track & Field, l'organo di governo nazionale per l'atletica leggera negli Stati Uniti, ha rifiutato di commentare l'arresto.