L'atletica italiana ha una nuova stella, 15 anni e un record in tasca: chi è il giovane talento

L’atletica italiana ha un nuovo talento. Si chiama Kelly Ann Doualla, classe 2009 e un primato in tasca. Il suo nome si era già fatto strada sui circuiti d’Europa, ma è al meeting "Alessio Giovannini" che l’azzurra si è presa la scena della quarta tappa del World Indoor Tour, chiudendo i 60 metri in 7”23. Un tempo che ha lasciato a bocca aperta gli appassionati e che vale il primato europeo nella categoria under 18.