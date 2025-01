Tamberi, appello social per Steph Curry e la richiesta: "Datemi una mano..."

Gianmarco Tamberi, oltre ad essere una stella dell'atletica italiana, ha avuto da sempre una grande passione per il basket, in particolare per l'NBA.Gimbo è stato protagonista per ben due anni alla All Star Game NBA, esperienza che ha definito straordinaria. Ora l'atleta sta cercando di realizzare un altro sogno, legato al suo idolo Steph Curry. Nelle scorse ora, Tamberi ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto in cui lo si vede insieme alla star dei Golden State Warriors, per poi scrivere a commento dell'immagine: "Questo è ancora uno dei momenti più emozionanti della mia vita". Poi rivolgendosi ai suoi followers ha scritto: "Ho una sfida per voi. Vediamo se riusciamo insieme a ricevere una sua risposta".