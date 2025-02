Furlani vola: 8,23 nel salto in lungo al debutto a Ostrava! Trionfa anche Weir

Vola fin dalla prima uscita Mattia Furlani. Al debutto stagionale il bronzo olimpico di Parigi trionfa al meeting di Ostrava (Repubblica Ceca) con 8,23 nel salto in lungo, subito con una misura di valore assoluto, che eguaglia la migliore prestazione dell’anno dello svedese Montler. Veloce, velocissimo: l’azzurro delle Fiamme Oro trova già il feeling con le novità tecniche introdotte in inverno, ovvero la nuova rincorsa da 18 passi più preavvio (due in più rispetto al passato) e centra una pedana praticamente perfetta nel migliore dei sei salti, il quinto, balzando in testa alla gara, dopo aver già piazzato un 8,00 al quarto turno. Bastano i tre salti iniziali (nulli) per prendere le misure, poi il diciannovenne Rising Star mondiale (20 anni da compiere venerdì) spalanca le ali e non c’è niente da fare per i rivali Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria, 8,12), Thobias Montler (Svezia, 8,01) e Gerson Baldé (Portogallo, 7,90).