Il Festival alza l'asticella. Tamberi: "Ci vediamo a Los Angeles 2028"

INVIATO A SANREMO - Tra un cantante in gara e l'altro, il Festival… alza l'asticella. Dopo una performance che ha scosso Sanremo tutta (iniziata per le strade), Jovanotti chiama con sé Gianmarco Tamberi. La sensazione di un annuncio da fine carriera iniziava a serpeggiare già da qualche ora e pare assumere concretezza quando il conduttore Carlo Conti lo guarda e gli chiede: «Devi dirci qualcosa?». Suspense… «Dopo le Olimpiadi di Parigi sono stati mesi molto duri - spiega il campione -. Il destino ti leva la terra da sotto i piedi, perdi il coraggio e ti rimetti in gioco perché sai che è stato proprio il gioco a farti star male. Io ho capito che ciò che mi ha avvicinato è sempre stata la volontà di riprovarci, anche quando quelle difficoltà sembran insormontabili». E questo punto il bivio. Dirà che ora la volontà non c'è più? O c'è il colpo di scena?

La seconda opzione. «É molta di più la voglia di continuare, ci vediamo a Los Angeles 2028!». E sia. In giornata Tamberi approfondirà la questione in conferenza stampa. Quel che conta, è che… resta in gara.

