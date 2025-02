Dosso e Fabbri in versione Europei! Nel triplo si rivede Dallavalle con 17,36

Zaynab Dosso, la regina dello sprint azzurro, mette il sigillo negli Assoluti di Ancona. L’azzurra che già si era vista in ottime condizioni di forma con 7”05 a Torun, ieri contro avversarie che difficilmente l’avrebbero impensierita, ha vinto facilmente in 7”07. Vittoria conquistata con grande facilità e naturalezza, dopo essersi imposta in batteria in 7”10. Ora l’attende l’Europeo dove la ragazza allenata da Gi